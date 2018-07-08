Новое отравление в Британии: мать пострадавшей сделала заявление

Дон Стерджесс и Чарльз Роули (коллаж из их страниц в Facebook)

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Мать пострадавшей 44-летней Дон Стерджесс заявила, что полиция "держит семью в темноте"

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44-летней Дон Стерджесс из Солсбери, отравленной нервным агентом Новичок, не предоставляют качественной медицинской помощи из-за того, что она "никому не нужная алкоголичка" и не такой важный пациент, как экс-шпион РФ Сергей Скрипаль. Об этом заявила ее мать, сообщает Daily Mail.

По словам женщины, полиция "держит семью в темноте", не предоставляя деталей относительно отравления.

Она уточнила, что ее дочь стала часто пить после перенесенной послеродовой депрессии.

Она предполагает, что ей не раскрыли все детали инцидента.

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30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. У работавших в недавно построенном доме на Магглтон-роуд медиков спустя пять часов также появились симптомы отравления.

Сейчас пара находится в критическом состоянии в реанимации госпиталя Солсбери - там, где лечили Скрипалей.

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