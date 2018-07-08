Новое отравление в Британии: мать пострадавшей сделала заявление

44-летней Дон Стерджесс из Солсбери, отравленной нервным агентом Новичок, не предоставляют качественной медицинской помощи из-за того, что она "никому не нужная алкоголичка" и не такой важный пациент, как экс-шпион РФ Сергей Скрипаль. Об этом заявила ее мать, сообщает Daily Mail.
По словам женщины, полиция "держит семью в темноте", не предоставляя деталей относительно отравления.
Она уточнила, что ее дочь стала часто пить после перенесенной послеродовой депрессии.
Она предполагает, что ей не раскрыли все детали инцидента.
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30 июня 2018 года на южной окраине английского городка Эймсбери обнаружили 44-летнюю Дону Стерджесс из соседнего Солсбери и ее местного 45-летнего бойфренда Чарльза Роули: оба были без сознания. У работавших в недавно построенном доме на Магглтон-роуд медиков спустя пять часов также появились симптомы отравления.
Сейчас пара находится в критическом состоянии в реанимации госпиталя Солсбери - там, где лечили Скрипалей.
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