Отец девушки, погибшей в МН17: Получим настоящий судебный процесс

Ханс де Борст с дочерью Эльземик (фото - svoboda.org)

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Голландец Ханс де Борст, у которого погибла 17-летняя дочь, заявил, что готов ждать результатов следствия, чтобы виновные не ушли от ответственности

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Родственники жертв крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году хотят, чтобы восторжествовала справедливость, и им больно наблюдать, что власти РФ не сотрудничают с правосудием. Об этом рассказал в комментарии Радио Свобода голландец Ханс де Борст, у которого в сбитом над Донбассом Boeing погибла 17-летняя дочь Эльземик.

"Я рад, что наше правительство выразило желание действовать. Конечно, Россия будет продолжать все отрицать, уже все отрицает. Но теперь мы получим настоящий судебный процесс, на котором доказательства представит независимая команда следователей. Уголовный суд когда-то состоится, но его, скорее всего, еще долго придется ждать, возможно, несколько лет", – отметил Ханс де Борст.

Голландец добавил, что готов ждать окончания расследования.

"Терпения у меня много. Я и так каждый день живу с болью от того, что моей дочки больше нет… Для меня важнее, чтобы все было тщательно расследовано. Не хотелось бы, чтобы следователи поторопились и наделали ошибок, тем самым позволив России посмеяться над собой в сторонке. Пусть следователи работают точно и тщательно, и пусть, если понадобится, нам придется еще три года ждать суда", - подчеркнул он.

Отец жертвы добавил, что следствие должно дойти до самой сути, "перевернуть последний камень", потому что Россия не хочет выдавать виновных.

Ханс де Борст добавил, что Россия преуспела в своей попытке ввести мир в заблуждение, чтобы все потеряли интерес к делу об MH17.

"Теперь они заметят, что команду следователей не собьешь. Следователи работают спокойно, сдержанно, я бы даже сказал, стоически... Все или почти все родственники поддерживают следователей и не сомневаются в них. Разумеется, всегда находится кто-то, кто начинает о том, как Россия никого не выдаст. Не выдаст, но несмотря на это, я считаю (и я думаю, многие другие родственники так же считают), очень важно, чтобы следственная группа неизменно продолжала двигаться своим курсом, продолжала свое независимое расследование", – подчеркнул голландец.

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Отец жертвы обратил внимание на вывод следствия, что Россия нарушила резолюцию ООН, предусматривающую максимальное сотрудничество со следствием со стороны всех стран-участников.

"Теперь эта резолюция вновь будет обсуждаться в Совете Безопасности, и России должны дать по рукам за нарушение. Такова процедура. То есть особых плодов это не даст, но все же непорядочное поведение России будет выставлено на всеобщее обозрение, а это уже немало. Все-таки потеря лица на международной арене", – рассказал он.

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24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.