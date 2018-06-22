Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
22.06.2018, 21:48

Папа Франциск инициирует реформы в Ватикане

Папа Франциск инициирует реформы в Ватикане - Фото
Папа римский Франциск Фото: Getty Images

Реформы коснутся благотворительности, советников и внутренней бухгалтерии

Реклама
Реклама

В ближайшие месяцы Папа Римский Франциск планирует ряд шагов, которые помогут реформировать Ватикан. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Офис папской благотворительности возглавлять кардинал. Эта должность является второй по значимости после самого понтифика, и такое повышение ранга руководителя этого ведомства имеет целью усилить значение помощи бедным.

Архиепископа Конрада Краевского, который сейчас возглавляет Офис папской благотворительности, посвятят в кардиналы. Ранее Папа прекратил традицию автоматически назначать кардиналов.

Кроме того, до конца года Франциск планирует обновить группу советников кардиналов, известную как С-9. При этом понтифик пообещал, что изменения не будут означать уменьшение количества членов этого органа. На сегодня в отношении двух кардиналов из С-9, которые работают в Австралии и Чили, проводятся расследования.

Франциск также обещает провести изменения в органе, который называется APSA и отвечает за управление собственностью церкви в Риме и на всей территории Италии, выплачивает зарплату служащим и занимается закупками. В частности, планируется замена главы APSA, которому в этом году исполняется 75 лет. В целом же, по словам Папы Римского, он хотел бы сделать этот орган более прозрачным.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: папа римский франциск, Ватикан, реформы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Папа римский Франциск заявил, что Европе нужно больше мигрантов
Мир Папа римский Франциск заявил, что Европе нужно больше мигрантов
В Польше приговорили пилота из РФ к 6 месяцам условно и штрафу
Мир В Польше приговорили пилота из РФ к 6 месяцам условно и штрафу
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 