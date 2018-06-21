Папа римский Франциск заявил, что Европе нужно больше мигрантов

Папа римский Франциск Фото: Getty Images

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Глава Ватикана считает, что нельзя отвергать мигрантов, а популисты "создают психоз" вокруг миграции

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Папа римский Франциск считает, что популисты "создают психоз" вокруг вопроса миграции в то время, когда Европе нужно больше мигрантов для решения демографических проблем. Об этом он сказал в интервью Reuters, передает Vatican News.

Согласно сообщению, обращаясь к миграционной ситуации в ЕС, глава Ватикана сказал, что стареющие общества, подобные европейским, столкнулись с "великой демографической зимой" и нуждаются в большем количестве иммигрантов.

"Я считаю, что вы не можете отвергнуть людей, которые приходят. Вы должны принять их, помочь им, заботиться о них, сопровождать их, а затем посмотреть, где их поместить, но по всей Европе", - сказал он.

Он привел в пример Италию и Грецию, которые были "мужественными и щедрыми", принимая мигрантов.

16 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили создать возможности для обработки заявлений на получение убежища в странах, откуда беженцы пытаются добраться Европы.

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