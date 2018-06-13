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13.06.2018, 06:40

Парламент Великобритании одобрил план по выходу из Евросоюза

Парламент Великобритании одобрил план по выходу из Евросоюза - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В результате парламент получит больше контроля за процессом выхода Соединенного Королевства из ЕС

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Нижняя палата британского парламента во вторник, 12 июня, 324 голосами против 298 приняла план по выходу страны из Евросоюза, передает Deutsche Welle.

Таким образом, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй добилась поддержки, однако она была вынуждена пойти на уступки противникам Brexit в рядах Консервативной партии, которую она представляет. В результате парламент получит больше контроля за процессом выхода Соединенного Королевства из ЕС. В то время как некоторые британские политики хотели бы сохранить тесные связи с Брюсселем, другие настаивают на по возможности максимальном отдалении страны от Евросоюза.

Для Терезы Мэй результаты нынешнего голосования являются в немалой степени обнадеживающими. Глава британского правительства находится под огромным давлением с разных сторон. После неудачных парламентских выборов в 2017 году, по итогам которых Мэй намеревалась добиться внушительного преимущества для переговоров по Brexit, консерваторы располагают минимальным большинством в Палате представителей.

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Переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю предстоит договориться о будущем партнерстве, начнется после официального выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 года и займет 21 месяц. В течение этого времени британская сторона не сможет участвовать в принятии решений, но продолжит соблюдать правила ЕС, вносить взносы в его бюджет и признавать решения суда ЕС. 

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7 октября 2017 года лидеры Евросоюза начали переговоры о выходе Великобритании из ЕС с оппозиционной Лейбористской партией из-за опасений, что правительство Мэй прекратит свое существование еще до завершения процесса Brexit, то есть до марта 2019 года.

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Теги: переговоры по Brexit, Великобритания, brexit
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