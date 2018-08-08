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08.08.2018, 14:53

Пилотам ВВС Испании временно запретили летать над странами Балтии

Пилотам ВВС Испании временно запретили летать над странами Балтии - Фото
Фото: mil.ee

Пилотов отстранили от полетов после случайного запуска боевой ракеты

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В Испании пилотов Военно-воздушных сил временно отстранили от полетов над странами Балтии, сообщает Postimees.

После случайного запуска ракеты над Эстонией пилоты отстранены до выяснения всех обстоятельств происшествия. Патрулировать небо Балтии в это время будут португальские военные, уточнил министр обороны Эстонии Юри Луйк.

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7 августа на юге Эстонии истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил боевую ракету класса "воздух-воздух". Траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные приступили к поиску.

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Теги: полеты, эстония, истребитель eurofighter, страны балтии, балтия, пилоты, ракета воздух-воздух
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