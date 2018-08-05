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05.08.2018, 11:04

Покушение на президента Венесуэлы: Колумбия ответила на обвинения

Покушение на президента Венесуэлы: Колумбия ответила на обвинения - Фото
Николас Мадуро (фото - twitter.com/NicolasMaduro)

В МИД Колумбии подчеркнули, что для Николаса Мадуро "уже стало нормой обвинять страну в любых ситуациях"

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Правительство Колумбии назвало "абсурдными" обвинения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в организации покушения.  Об этом сообщил МИД Колумбии в своем Twitter.

"МИД от имени правительства Колумбии решительно отвергает обвинения в адрес президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, сделанные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Обвинения в том, что колумбийский лидер несет ответственность за предполагаемое нападение на президента Венесуэлы, являются абсурдными и лишены всякого основания", - подчеркивается в сообщении.

В МИД Колумбии отметили, что для Мадуро "уже стало нормой обвинять Колумбию в любых ситуациях".

"Мы требуем уважения к президенту Хуану Мануэлю Сантосу, правительству и колумбийскому народу", - говорится в сообщении.

5 августа 2018 года сообщалось, что президент Венесуэлы  выжил после взрывов нескольких дронов во время военного парада в столице страны Каракасе. Мадуро выступил с заявлением, в котором сказал, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом.

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Теги: Мадуро Николас, венесуэла, покушение, Колумбия
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