Покушение на президента Венесуэлы: Колумбия ответила на обвинения

Николас Мадуро (фото - twitter.com/NicolasMaduro)

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В МИД Колумбии подчеркнули, что для Николаса Мадуро "уже стало нормой обвинять страну в любых ситуациях"

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Правительство Колумбии назвало "абсурдными" обвинения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в организации покушения. Об этом сообщил МИД Колумбии в своем Twitter.

"МИД от имени правительства Колумбии решительно отвергает обвинения в адрес президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, сделанные президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Обвинения в том, что колумбийский лидер несет ответственность за предполагаемое нападение на президента Венесуэлы, являются абсурдными и лишены всякого основания", - подчеркивается в сообщении.

В МИД Колумбии отметили, что для Мадуро "уже стало нормой обвинять Колумбию в любых ситуациях".

"Мы требуем уважения к президенту Хуану Мануэлю Сантосу, правительству и колумбийскому народу", - говорится в сообщении.

5 августа 2018 года сообщалось, что президент Венесуэлы выжил после взрывов нескольких дронов во время военного парада в столице страны Каракасе. Мадуро выступил с заявлением, в котором сказал, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом.