Покушение на президента Венесуэлы: задержаны 11 журналистов

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Среди задержанных представителей СМИ есть сотрудники венесуэльских, испанских и аргентинских изданий

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После покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро полиция задержала 11 журналистов. Об этом сообщил Национальный профсоюз работников венесуэльской печати в Twitter.

"11 журналистов и сотрудников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили. Мы не приемлем такие действия, требуем наказать ответственных за это нарушение права на информацию", - отмечается в сообщении.

Профсоюз опубликовал имена задержанных представителей СМИ, среди них сотрудники венесуэльских, испанских и аргентинских изданий.

5 августа 2018 года сообщалось, что президент Венесуэлы выжил после взрывов нескольких дронов во время военного парада в столице страны Каракасе. Мадуро выступил с заявлением, в котором сказал, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Правительство Колумбии назвало "абсурдными" обвинения президента Венесуэлы в организации покушения.

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