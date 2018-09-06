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06.09.2018, 21:45

Помпео и Пенс отрицают свою причастность к статье New York Times

Помпео и Пенс отрицают свою причастность к статье New York Times - Фото
Майкл Помпео (фото - Getty Images)

Также опроверг свою причастность к скандальной статье директор Национальной разведки Дэн Коутс

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Вице-президент США Майк Пенс, государственный секретарь Майк Помпео и директор Национальной разведки Дэн Коутс утверждают, что не они выступили в роли анонима в статье The New York Times о сопротивлении сотрудников Белого дома политике Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC News.

В офисе Пенса "категорически отрицают", что он стоит за анонимным письмом в редакцию New York Times.

Помпео во время официального визита в Индию также опроверг свое отношение к материалу. "Это не мое", - сказал госсекретарь.

"Никого не должно удивлять, что газета New York Times, либеральная газета, которая настойчиво нападала на эту администрацию, напечатала такой материал", - добавил Помпео.

"Предположение о том, что анонимная статья в The New York Times написана мной или моим заместителем явно ошибочно. Мы этого не делали", - сказал также и Дэн Коутс.

New York Times опубликовала анонимное письмо человека, который называет себя топ-чиновником из администрации Трампа: в открытом заявлении он признается в существовании внутри Белого дома "сопротивления" политике нынешнего его хозяина.

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Теги: Майк Помпео, дональд трамп, майк пенс, new york times, дэн коутс
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