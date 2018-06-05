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05.06.2018, 15:12

Премьер Италии выступил за пересмотр санкций против России

Премьер Италии выступил за пересмотр санкций против России - Фото
конте джузеппе

Джузеппе Конте отметил, что Италия продолжит оставаться преданной НАТО, но в то же время будет стремиться наладить отношения с РФ

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о намерении инициировать пересмотр санкций против России. Об этом Конте сказал во время сегодняшнего выступления в Сенате Италии, сообщает Аnsa.

Премьер отметил, что Италия продолжит оставаться преданной НАТО, но в то же время будет стремиться наладить отношения с РФ.

"Мы будем сторонниками открытости в отношениях с Россией, которая за последние годы укрепила свою международную роль в различных геополитических кризисах. Мы будем способствовать пересмотру системы санкций, начиная с тех, которые рискуют унизить российское гражданское общество", - заявил Конте.

1 июня юрист Джузеппе Конте принес присягу премьер-министра Италии в присутствии президента Серджо Маттареллы и своего правительства.

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Теги: санкции, италия, премьер, Джузеппе Конте, пересмотр
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