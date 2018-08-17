Премьер-министром Словении стал бывший актер и комик

Марьян Шарец (фото - www.rtvslo.si)

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За кандидатуру Марьяна Шареца отдали голоса депутаты от левоцентристских партий - 55 голосов при 46 необходимых

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Премьер-министром Словении стал Марьян Шарец, его кандидатуру утвердил парламент. Об этом сообщает словенский портал RTV.

Согласно сообщению, за Шареца проголосовали 55 из 90 депутатов. Его кандидатуру выдвинули левоцентристские партии. Для избрания нужно было не менее 46 голосов депутатов. Сегодня за него отдали голоса и депутаты Левой партии, которые ранее не планировали участвовать в правительстве.

Отмечается, что Шарец возглавляет партию LMS, которая раньше никогда не баллотировалось в парламент. LMS договорилась о коалиции меньшинства с социал-демократами, Партией умеренного центра, партией экс-премьер-министра Аленки Братушек SAB и партией пенсионеров Desus. Эти пять партий имеют большинство в парламенте - 43 мандата.

У нового премьера есть 15 дней на представление состава своего правительства.

Марьян Шарец в прошлом - актер и комик, он дважды избирался мэром города Камник.

Марьян Шарец (фото - www.rtvslo.si)

4 июня сообщалось, что выборы в Словении выиграла антимигрантская Словенская демократическая партия (SDS) бывшего премьер-министра Янеза Янши, которая получила 25 мест в парламенте, но не смогла сформировать правительство.