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27.07.2018, 18:09

Премьер Венгрии поддержал идею Бэннона о "правой революции" в ЕС

Премьер Венгрии поддержал идею Бэннона о "правой революции" в ЕС - Фото
Виктор Орбан Фото: Getty Images

Орбан приветствует американских "проповедников консервативного мышления"

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поддержал идею создания новой группы евроскептиков, которую предложил бывший советник президента США Стив Бэннон. Об этом сообщает Reuters.

Орбан заявил, что пришло время для того, чтобы кто-то из Соединенных Штатов прибыл в Европу и распространил консервативное мышление вместо либеральных ценностей.

Венгерский премьер открыто не сказал, будет ли он участвовать в работе группы Бэннон, но пожелал успеха этому проекту.

По словам Орбана, Бэннон понял, что в Европе существует возможность распространять консервативные ценности, и это будет положительным явлением, поскольку приведет к "разнообразию" и позволит европейцам увидеть консервативное лицо Америки.

23 июля сообщалось, что экс-старший советник Дональда Трампа Стив Бэннон заявил о намерении создать фонд для финансирования правых популистов, что приведет к "правой революции" в Европе.

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Теги: правопопулисты, евроскептики, виктор орбан, Стив Бэннон
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