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16.08.2018, 15:48

Путин предложил лидеру КНДР провести первую встречу тет-а-тет

Путин предложил лидеру КНДР провести первую встречу тет-а-тет - Фото
Владимир Путин (фото - скриншот видео)

Пока точная дата встречи лидеров двух стран РФ и Северной Кореи неизвестна

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Президент РФ Владимир Путин предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну провести двусторонний саммит. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, эта встреча может стать первыми переговорами между двумя лидерами.

"Я готов встретиться с вами в ближайшее время, чтобы обсудить насущные вопросы двусторонних отношений и важные вопросы региона", - сказал Путин, сообщает официальное центральное агентство новостей КНДР.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент направил приглашение Ким Чен Ыну в поздравительной телеграмме по случаю 73-й годовщины освобождения Северной Кореи от японского колониального правления.

Пока точная дата встречи неизвестна.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона. 

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Теги: владимир путин, дмитрий песков, ким чен ын
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