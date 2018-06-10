Reuters: Глава МИД ФРГ обвинил Трампа в подрыве доверия ЕС к США

Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

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Хайко Маас сравнил отказ Трампа подписывать итоговый документ саммита G7 с выходом США из климатического соглашения и сделкой с Ираном

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Решение американскго президента Дональда Трампа не подписывать итоговое коммюнике саммита стран G7 подрывает доверие Европы к США. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Reuters.

"На самом деле это не сюрприз, так было с климатическим соглашением и иранской сделкой ... Можно в считанные секунды уничтожить доверие с помощью 280 символов твиттер-сообщения", - заявил Маас.

По его словам, для восстановления потерянного доверия потребуется гораздо больше времени.

Маас отметил, в ответ Европа должна еще больше объединиться.

Ранее сегодня, 10 июня, президент Дональд Трамп приказал представителям США на саммите G7 в Канаде не подписывать итоговый документ. Причиной он назвал "лживые" заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Советник американского президента по экономике Лоуренс Кадлоу заявил, что Дональд Трамп отказался подписывать финальное коммюнике саммита G7 из-за заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которое американская сторона расценила как предательство.