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18.06.2018, 13:06

РФ модернизировала калининградский бункер ядерного оружия - СМИ

РФ модернизировала калининградский бункер ядерного оружия - СМИ - Фото
Калининград на карте региона

Американские ученые, проанализировав новые спутниковые снимки российского анклава, пришли к однозначному выводу: армия РФ там закрепляется всерьез

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Скорее всего, россияне модернизировали бункер для ядерного оружия, который расположен около Калининграда в прибалтийском анклаве РФ. Об этом со ссылкой на исследование Федерации американских ученых (FAS) пишет британский ресурс The Guardian.

Проанализировав новые спутниковые снимки, эксперты сделали вывод, что армия России в значительной степени усовершенствовала бункер: его углубили, перекрыли новой бетонной крышей, окружили мощным тройным забором, а также начали сооружать на территории различные постройки.

"За этим объектом мы какое-то время следим: В прошлом его уже модернизировали, но в этот раз перемены там драматичны. Мы впервые видим, что ядерный бункер вырыли и, судя по всему, модернизировали", - пишет руководитель "ядерных" проектов FAS Ханс Кристенсен.

Он также отметил, что бункер "обладает всеми признаками, характерными для российских объектов по хранению ЯО".

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Вместе с тем, на основании имеющихся фото FAS не может сказать - есть ли сейчас в Калининграде ЯО. "Но они демонстрируют, что это весьма активный объект", - добавил эксперт.

По его мнению, ядерные боеголовки туда можно доставить "в кратчайшие сроки".

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне модернизации РФ ядерных арсеналов, НАТО проводит самое мощное усиление безопасности со времен холодной войны.

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Теги: геополитика, ядерное оружие, балтийское море, калиниград, бункер
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