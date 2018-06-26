Россия возвращается к советскому проекту ядерной торпеды - ученый

Шамиль Алиев (скриншот из видеозаписи)

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По словам разработчика советского ракетного оружия Алиева, Россия хочет вернуться к советскому проекту по изготовлению торпед дальностью хода 50 км

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Россия рассматривает возможность создания сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом. Об этом 25 июня разработчик советского ракетного оружия академик Шамиль Алиев рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас есть тенденция возвращения к нереализованным ранее идеям. В частности, "пересматриваются взгляды физика-теоретика Андрея Сахарова на изготовление торпед длиной 24 метра, диаметром полтора метра с ядерной боеголовкой и дальностью хода 50 км".

"Задача такого оружия - уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде", - отметил Алиев.

По мнению ученого, идея не была воплощена в СССР "не потому, что плохо работала, а по причине отсутствия средств".

Алиев признал, что каждая новая сверхумная оружейная система – это "плохая система, так как она все более совершенна и все более и более опасна для мира и человека". Таким образом, "растет непредсказуемость и неопределенность", - резюмировал он.

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Накануне сообщалось, что россияне модернизировали бункер для ядерного оружия, который расположен около Калининграда в прибалтийском анклаве РФ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне модернизации РФ ядерных арсеналов, НАТО проводит самое мощное усиление безопасности со времен холодной войны.