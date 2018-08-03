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03.08.2018, 06:43

РФ за год пустила на работу 10 тысяч гастарбайтеров из КНДР - WSJ

РФ за год пустила на работу 10 тысяч гастарбайтеров из КНДР - WSJ - Фото
На границе Южной и Северной Корей (фото - KOCIS)

Американские дипломаты утверждают, что выдача разрешений на работу трудовым мигрантам из Северной Кореи - нарушение санкционного режима против страны

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Россия пускает к себе северокорейских рабочих, выдавая им разрешения на работу в нарушение санкций ООН, которые призваны пресечь финансовые потоки в страну. Об этом со ссылкой на данные Минтруда РФ пишет американское издание The Wall Street Journal.

С прошлого сентября более 10 тысяч граждан КНДР получили регистрацию в России.

Чиновники США сейчас проверяют, было ли нарушение санкционного режима, в котором есть различные лазейки.

"Абсолютно ясно, что Россия должна сделать больше (в плане ужесточения санкций против КНДР). Россия утверждает, что хочет улучшить отношения с Вашингтоном, так пускай докажет, сотрудничая с нами по этой срочной угрозе для всех наций", - заявил спикер Госдепартамента США в комментарии Reuters.

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По оценкам ведомства, северокорейские гастарбайтеры ежегодно переводят в Пхеньян $150-300 млн, из них значительный процент оседает в карманах руководства тоталитарного режима.

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Теги: санкции, кндр, рабочие, владивосток, гастарбайтеры
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