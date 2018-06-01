Сбежавших из немецкого зоопарка животных поймали

Фото: Getty Images Фото: gettyimages.com

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Двух львов, двух тигров и ягуара поймала поисковая группа с участием полиции, пожарных и ветеринаров

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В Германии поймали животных, сбежавших из зоопарка Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщает ВВС.

Двух львов, двух тигров и ягуара поймала поисковая группа с участием полиции, пожарных и ветеринаров.

Животные были найдены после задействования беспилотных летательных аппаратов, сказали местные чиновники.

Немецкие СМИ пишут, что животные сбежали после наводнения, повредившего ограждения зоопарка.

Сразу семь крупных хищников сбежали сегодня из зоопарка Айфель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, Германия. Один из них, медведь, был убит. Правоохранители призвали местных жителей оставаться в своих домах и сообщать в полицию, если они увидят животных.