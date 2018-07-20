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20.07.2018, 06:50

Сенат США запретил допросы иностранцами чиновников и военных

Сенат США запретил допросы иностранцами чиновников и военных - Фото
Фото: gettyimages.com

Резолюция была принята единогласно

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Сенат США проголосовал за резолюцию, которая обязывает Белый дом защитить американских официальных лиц от допроса иностранными государствами. Об этом сообщает Bloomberg.

За резолюцию проголосовали 98 сенаторов.

В документе Белому дому говорится о необходимости защитить от допросов со стороны иностранных государств (в том числе и правительства РФ, - ред.) всех американских дипломатов, чиновников, политиков, правоохранителей и военных. Согласно документу не имеет значения - это действующий или бывший госслужащий.

По данным СМИ, голосованию предшествовало предложение президента России Владимира Путина,  о допросе российскими следователями американских граждан.

Речь идет о тех американцах, которые, по мнению РФ, замешаны в противоправной деятельности в РФ. Такое предложение Путин высказал президенту США Дональду Трампу на пресс-конференции в Хельсинки.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона. 

Директор разведки Дэн Коутс также раскритиковал сомнения Трампа о вмешательстве РФ в выборы в США.

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Теги: допрос, владимир путин, сенат сша, резолюция
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