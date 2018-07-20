Сенат США запретил допросы иностранцами чиновников и военных

Сенат США проголосовал за резолюцию, которая обязывает Белый дом защитить американских официальных лиц от допроса иностранными государствами. Об этом сообщает Bloomberg.
За резолюцию проголосовали 98 сенаторов.
В документе Белому дому говорится о необходимости защитить от допросов со стороны иностранных государств (в том числе и правительства РФ, - ред.) всех американских дипломатов, чиновников, политиков, правоохранителей и военных. Согласно документу не имеет значения - это действующий или бывший госслужащий.
По данным СМИ, голосованию предшествовало предложение президента России Владимира Путина, о допросе российскими следователями американских граждан.
Речь идет о тех американцах, которые, по мнению РФ, замешаны в противоправной деятельности в РФ. Такое предложение Путин высказал президенту США Дональду Трампу на пресс-конференции в Хельсинки.
16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.
Ранее сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона.
Директор разведки Дэн Коутс также раскритиковал сомнения Трампа о вмешательстве РФ в выборы в США.