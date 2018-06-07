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07.06.2018, 06:38

Северная Корея демонтировала главный ракетный полигон - разведка

Северная Корея демонтировала главный ракетный полигон - разведка - Фото
Фото: KCNA

На этом полигоне, вероятно, тестировали межконтинентальную баллистическую ракету, которой позднее хвастались на военном параде 2017 года в Пхеньяне

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Новые снимки с коммерческих спутников на орбите Земли показали, что КНДР уничтожила крупный полигон Ихари на север от города Кусонг, где режим диктатора Ким Чен Ына в последние годы интенсивной тестировал твердотопливные двигатели к баллистическим ракетам. Об этом пишет сайт OSINT-разведчиков 38 North, ссылаясь на свои данные и источники в Пентагоне.

Речь идет о наиболее продвинутой северокорейской ракете Пуккыксон-2 (KN-15), которую в последний раз испытали в феврале 2017 года.

Также на этом полигоне, вероятно, тестировали межконтинентальную баллистическую ракету, показанную на военном параде в прошлогоднем апрельском Пхеньяне.

Ракетный полигон на карте страны:

Специалисты предположили, что демонтаж объектов на Ихари начался около месяца назад и закончился к 19 мая. То, что были снесены некоторые постройки, возможно, является свидетельством прекращении ракетной программы КНДР, а, возможно, и нет, уточнили в 38 North.

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В конце мая 2018 года КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. 12 июня в Сингапуре состоится историческая встреча американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

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Теги: ким чен ын, кндр, полигон, баллистическая ракета, ликвидация
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