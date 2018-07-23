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23.07.2018, 10:54

Северная Корея может остановить переговоры с США - СNN﻿

Северная Корея может остановить переговоры с США - СNN﻿ - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (фото - KOCISGetty Images)

По данным телеканала, КНДР осуществляет давление на администрацию президента США с требованием снять санкции

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Продолжение переговоров между США и Северной Кореей о денуклеаризации зависит от готовности США осуществить "смелый шаг" и согласиться на мирный договор с Пхеньяном. Об этом заявил чиновник, который знаком с позицией КНДР по этому вопросу, сообщает СNN.

"Если США не согласятся заменить договор о перемирии, который положил конец корейской войне, постоянным мирным договором, который должен гарантировать сохранение режима Ким Чен Ына, Пхеньян, скорее всего, не продолжит переговоры о денуклеаризации", - отметил источник.

По его словам, Северная Корея осуществляет давление на администрацию президента США с требованием снять санкции, заявляя, что Пхеньян "много сделал" для денуклеаризации, заморозив ядерные и ракетные испытания и уничтожив один из своих ядерных объектов.

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СNN уточняет, что президент США Дональд Трамп в частном общении выразил разочарование по поводу ощутимого отсутствия прогресса на переговорах, хотя он считает, что замораживание испытаний является положительным знаком.

Американский лидер и его государственный секретарь Майкл Помпео подчеркнули, что для переговоров нужно время.

"Мы не гонимся за скоростью ... У нас нет временных ограничений. Мы только продвигаемся через процесс. Но отношения очень хорошие", - заявлял Трамп на прошлой неделе.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США. Спустя неделю Трамп раскритиковал СМИ США за то, что они "сговорились и не видят прогресс" с денуклеаризацией.

В Белом доме не подтверждает и не отрицает появившиеся в СМИ сообщения, что, по данным американской разведки, Северная Корея не собирается на самом деле отказываться от программы ядерного оружия.

Созданы рабочие группы по ядерному разоружению.

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Теги: Майкл Помпео, дональд трамп, ким чен ын, встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа
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