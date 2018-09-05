Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.09.2018, 21:25

Скандал между Парагваем и Израилем: подробности

Скандал между Парагваем и Израилем: подробности - Фото
Флаги Израиля и Парагвая

Парагвай решил вернуть посольство из Иерусалима в Тель-Авив, Израиль в ответ закроет свое посольство в Парагвае

Реклама
Реклама

Парагвай намерен вернуть свое посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив. Об этом сообщил министр иностранных дел Парагвая Луис Альберто Кастильони, передает Голос Америки.

О переносе посольства в Тель-Авив распорядился новый президент Парагвая Марио Абдо, однопартиец Кортеса. МИД Парагвая объяснил это решение стремление достичь долгосрочного мира на Ближнем Востоке.

В ответ на этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал распоряжение МИДу закрыть посольство страны в Парагвае.

В мае решение о переносе посольства Парагвая в Иерусалим принял бывший президент республики Орасио Картеса. Тогда Парагвай последовал примеру США и Гватемалы.

16 мая 2018 года  Гватемала перенесла свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это произошло через два дня после того, как свое посольство в Иерусалим перенесли США.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Израиль, парагвай, Иерусалим, перенос посольства
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Израиль не будет настаивать на Евровидении-2019 в Иерусалиме
Мир Израиль не будет настаивать на Евровидении-2019 в Иерусалиме
Посольство США в Израиле перенесут в Иерусалим в мае - Трамп
Мир Посольство США в Израиле перенесут в Иерусалим в мае - Трамп
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 