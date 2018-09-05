Скандал между Парагваем и Израилем: подробности

Флаги Израиля и Парагвая

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Парагвай решил вернуть посольство из Иерусалима в Тель-Авив, Израиль в ответ закроет свое посольство в Парагвае

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Парагвай намерен вернуть свое посольство в Израиле из Иерусалима в Тель-Авив. Об этом сообщил министр иностранных дел Парагвая Луис Альберто Кастильони, передает Голос Америки.

О переносе посольства в Тель-Авив распорядился новый президент Парагвая Марио Абдо, однопартиец Кортеса. МИД Парагвая объяснил это решение стремление достичь долгосрочного мира на Ближнем Востоке.

В ответ на этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал распоряжение МИДу закрыть посольство страны в Парагвае.

В мае решение о переносе посольства Парагвая в Иерусалим принял бывший президент республики Орасио Картеса. Тогда Парагвай последовал примеру США и Гватемалы.

16 мая 2018 года Гватемала перенесла свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это произошло через два дня после того, как свое посольство в Иерусалим перенесли США.