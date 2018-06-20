Скандал вокруг мигрантов в США: министра вытурили из ресторана

Кирстен Нильсен (фото - FEMA.gov)

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В США Кирстен Нильсен не дали пообедать в мексиканском ресторане из-за политики в отношении мигрантов

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В США группа граждан, недовольная политикой "нулевой толерантности" к мигрантам, прервала обед министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен в мексиканском ресторане вблизи Белого дома. Об этом сообщает USA Today. Согласно сообщению, люди вошли в ресторан Cocina Mexicana и стали высказывать свое возмущение разлучением детей и родителей на границе.

"Как вы можете наслаждаться обедом в мексиканском ресторане после того, как депортировали и посадили в тюрьмы десятки тысяч людей, которые приехали в США в поисках убежища?", - заявил один из присутствующих.

Они призвали прекратить политику, из-за которой с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.

Отмечается, что Нильсен была вынуждена уйти из заведения. DHS Secretary Nielsen just got driven out of a Mexican restaurant here on 14th Street by activists. DSA, I believe. pic.twitter.com/lTKutryXBO — Osita Nwanevu (@OsitaNwanevu) 20 червня 2018 р.