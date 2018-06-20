Скандал вокруг мигрантов в США: министра вытурили из ресторана

В США группа граждан, недовольная политикой "нулевой толерантности" к мигрантам, прервала обед министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен в мексиканском ресторане вблизи Белого дома. Об этом сообщает USA Today.
Согласно сообщению, люди вошли в ресторан Cocina Mexicana и стали высказывать свое возмущение разлучением детей и родителей на границе.
"Как вы можете наслаждаться обедом в мексиканском ресторане после того, как депортировали и посадили в тюрьмы десятки тысяч людей, которые приехали в США в поисках убежища?", - заявил один из присутствующих.
Они призвали прекратить политику, из-за которой с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение.
Отмечается, что Нильсен была вынуждена уйти из заведения.
DHS Secretary Nielsen just got driven out of a Mexican restaurant here on 14th Street by activists. DSA, I believe. pic.twitter.com/lTKutryXBO— Osita Nwanevu (@OsitaNwanevu) 20 червня 2018 р.
Ее пресс-секретарь сказала, что во время рабочего обеда к министру подошла группа протестующих, которая "разделяет ее озабоченность в отношении нынешних миграционных законов, которые привели к кризису на южной границе США".
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