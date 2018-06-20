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20.06.2018, 11:52

Скандал вокруг мигрантов в США: министра вытурили из ресторана

Скандал вокруг мигрантов в США: министра вытурили из ресторана - Фото
Кирстен Нильсен (фото - FEMA.gov)

В США Кирстен Нильсен не дали пообедать в мексиканском ресторане из-за политики в отношении мигрантов

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В США группа граждан, недовольная политикой "нулевой толерантности" к мигрантам, прервала обед министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен в мексиканском ресторане вблизи Белого дома. Об этом сообщает USA Today.

Согласно сообщению, люди вошли в ресторан Cocina Mexicana и стали высказывать свое возмущение разлучением  детей и родителей на границе. 

"Как вы можете наслаждаться обедом в мексиканском ресторане после того, как депортировали и посадили в тюрьмы десятки тысяч людей, которые приехали в США в поисках убежища?", - заявил один из присутствующих. 

Они призвали прекратить политику, из-за которой с 19 апреля по 31 мая власти США разделили 1995 детей с их родителями, которых задержали на границе с Мексикой за нелегальное пересечение. 

Отмечается, что Нильсен была вынуждена уйти из заведения. 

Ее пресс-секретарь сказала, что во время рабочего обеда к министру подошла группа протестующих, которая "разделяет ее озабоченность в отношении нынешних миграционных законов, которые привели к кризису на южной границе США". 

Смотрите также: В США вспыхнул скандал вокруг содержания детей мигрантов: видео

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Теги: США, мигранты, скандал, мексиканский ресторан
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