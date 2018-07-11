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11.07.2018, 08:59

Смоленская катастрофа: Россия не пустила Польшу к обломкам

Смоленская катастрофа: Россия не пустила Польшу к обломкам - Фото
Фото: visegradpost.com

Российская сторона не разрешила проводить реконструкцию обломков, потому что они якобы могут повредиться

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Россия отказалась предоставить Польше обломки самолета Ту-154М, в котором разбился президент Лех Качиньский, для реконструкции. Об этом говорится в заявлении специальной подкомиссии Минобороны Польши. 

Польская сторона хотела провести реконструкцию обломков в Смоленске. В  МИД России аргументировали отказ тем, что якобы невозможно это сделать без изменения вида обломков и их "особенных признаков".

В Минобороны Польше заявили, что российская позиция - это или "злая воля" или "абсолютное отсутствие компетенции в расследовании катастроф". 

Ранее детальные исследования показали, что на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки

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Теги: польша, смоленская катастрофа, обломки
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