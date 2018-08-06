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06.08.2018, 11:20

Спустя пять лет в Южном Судане закончилась гражданская война

Спустя пять лет в Южном Судане закончилась гражданская война - Фото
Фото: HealthNews.NG

Война между двумя народностями заставила покинуть страну около четырех миллионов человек

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В Южном Судане официально закончилась гражданская война - стороны подписали мирный договор. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Документ подписали президент и бывший вице-президент, представители двух народностей. Они разделили власть в стране. 

Конфликт продолжался между народностями динка и нуэр. Согласно договору, экс-вице-президент вернулся на дожность. Посредником в решении конфликта выступил Судан. 

Война продолжалась пять лет и унесла жизни нескольких десятков тысяч людей. Около четырех миллионов вынуждены были покинуть страну. 

Украина приняла решение не поставлять оружие в Южный Судан до нормализации ситуации в этой стране.

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Теги: мирный договор, гражданская война, Южный Судан
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