Спустя пять лет в Южном Судане закончилась гражданская война

Фото: HealthNews.NG

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Война между двумя народностями заставила покинуть страну около четырех миллионов человек

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В Южном Судане официально закончилась гражданская война - стороны подписали мирный договор. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Документ подписали президент и бывший вице-президент, представители двух народностей. Они разделили власть в стране.

Конфликт продолжался между народностями динка и нуэр. Согласно договору, экс-вице-президент вернулся на дожность. Посредником в решении конфликта выступил Судан.

Война продолжалась пять лет и унесла жизни нескольких десятков тысяч людей. Около четырех миллионов вынуждены были покинуть страну.

Украина приняла решение не поставлять оружие в Южный Судан до нормализации ситуации в этой стране.