США напомнили Турции, чем грозит покупка С-400 у РФ

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Приобретение С-400 повлияет на перспективы турецкого военного сотрудничества с США, в том числе и по F-35

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В Государственном департаменте США предупредили Турцию, что покупка ею американских истребителей F-35 окажется под угрозой, если Анкара не откажется от намерения приобрести российские системы С-400. Об этом заявил замгоссекретаря США по вопросам европейских и евроазиатских отношений Уэсс Митчелл, передает Reuters.

"Мы четко дали понять, что приобретение С-400 непременно повлияет на перспективы турецкого военного сотрудничества с США, в том числе и по F-35", – сказал он.

Кроме того, по словам Митчелла, если Турция приобретет системы С-400, то она станет субъектом санкций США, предусмотренных законом, подписанным президентом США прошлым летом.

Закон может налагать санкции на компании, которые ведут бизнес с российской оборонной отраслью.

4 апреля стало известно, что российские С-400 поступят в Турцию в июле 2019 года.

28 апреля новый государственный секретарь США Майкл Помпео пригрозил Турции санкциями в случае приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

29 апреля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция купит у России системы противовоздушной обороны С-400 вопреки угрозам Госдепа США о возможности наложения санкций.