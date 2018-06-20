США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека

Никки Хейли (фото - gettyimages.com)

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Обязательства США не позволяют оставаться частью "лицемерной и предвзятой организации", подчеркнула посол США в ООН Никки Хейли

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Посол США в ООН Никки Хейли объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает Reuters.

"Мы выходим из Совета ООН по правам человека, поскольку ни одна из стран не имеет смелости присоединиться к нашей борьбе за реформирование лицемерного и предвзятого органа", - подчеркнула Хейли.

По ее словам, обязательства США не позволяют оставаться частью "лицемерной и предвзятой организации, которая издевается над правами человека".

"Этот шаг не является отказом США от наших обязательств относительно прав человека", - отметила посол.

США ранее неоднократно угрожали выйти из совета, обвиняя его в том, что он проводит антиизраильскую политику.

18 июня верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал Вашингтон прекратить свою "бессовестную" практику разлучения детей с родителями, задержанными за незаконное пересечение границы. Пресс-секретарь США Стефан Духаррик отказался от комментариев.

Дети содержатся внутри старого склада в Южном Техасе в помещениях, разделенных металлическими сетками, по 20 детей в помещении. Там никогда не выключается свет.

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