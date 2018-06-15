Стрельба в Колорадо: ранены двое детей и двое взрослых

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Полиция задержала подозреваемого

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В американском штате Колорадо в северном пригороде Денвера произошла стрельба недалеко от офисного здания, в котором находится стоматологическая клиника. Об этом сообщает CBS.

В результате инцидента ранения получили двое детей и двое взрослых.

Неизвестный открыл стрельбу около парковки медицинского учреждения, после чего скрылся. По данным полиции, стрелявший покинул место происшествия на черном автомобиле Toyota. Cотрудники полиции нашли автомобиль и задержали водителя.

18 мая в школе Техаса 17-летний Димитриос Пагуртис и еще один человек открыли стрельбу в школе, в результате чего погибли 10 человек. Среди раненых – двое полицейских.