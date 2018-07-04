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04.07.2018, 12:31

"Свободные суды!": в Польше прошли акции протеста

"Свободные суды!": в Польше прошли акции протеста - Фото
Фото: tvnwarszawa.tvn24.pl

В Варшаве состоялись протесты в поддержку судей Верховного суда, которых отправляют на пенсию

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В Варшаве сегодня проходили протесты против изменения судебной системы. Об этом сообщает TVN 24.

Изменения судебной системы предполагают, что значительная часть судей Верховного суда страны должны уйти на пенсию.

Около 1500 участникиов акции у здания Верховного суда скандировали: "Свободные суды!" и "Конституция", "Руки прочь от Верховного суда".

Согласно нововведениям, 65-летней глава Верховного суда Малгожата Герсдорф должна была уйти на пенсию.

По данным издания, она назвала новые требования "чисткой" и намерена защищать верховенство права.

Среди демонстрантов были также польские оппозиционные депутаты. Протестующие позже переместились к президентскому дворцу.

 22 июля 2017 года сенат Польши утвердил законопроект о реформе Верховного суда. Согласно реформе, Верховный суд будет подчиняться министерству юстиции, а у правительства будет больше влияния на назначение глав судов.  

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Теги: судебная реформа, протесты, польша
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