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15.08.2018, 10:32

Талибы захватили базу в Афганистане, убив не менее 45 военных

Талибы захватили базу в Афганистане, убив не менее 45 военных - Фото
Боевики Талибана (фото - Getty Images)

Ситуация в Афганистане становится все более напряженной: за последние двое суток это уже второй крупный штурм военных объектов в стране

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В ночь на 15 августа в северо-восточной афганской провинции Баглан по меньшей мере 45 военнослужащих и полицейских погибли при атаке джихадистов движения Талибан на базу сил безопасности. Об этом сообщает местный ресурс Tolo News.

Как уточнили у правоохранителей, при нападении боевиков на базу Аллахуддин в районе Баглан-и-Маркази погибли 35 военных и 10 полицейских.

Это вторая массированная атака исламистов на крупные военные базы в Афганистане за последние двое суток.

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В начале недели талибы захватили объект Ченайиха в районе Гормач северо-западной провинции Фарьяб (после того, как гарнизон выбросил белый флаг, не дождавшись помощи и амуниции) и удерживали его почти двое суток, пока военные не выбили их оттуда.

Сейчас талибы уже несколько дней пытаются захватить город Газни в центральном Афганистане.

Провинция Баглан на карте страны:

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Теги: нападение, афганистан, терроризм, талибан, потери, военная база
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