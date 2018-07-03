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03.07.2018, 11:00

Трамп поговорит с Путиным в Хельсинки с глазу на глаз - CNN

Трамп поговорит с Путиным в Хельсинки с глазу на глаз - CNN - Фото
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - Getty Images)

Встреча президентов двух стран состоится в Хельсинки 16 июля

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Президент США Дональд Трамп намерен в начале российско-американских переговоров, которые пройдут 16 июля в Хельсинки, встретиться с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз, без помощников. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к организации встречи с американской стороны.

Источник уточнил, что Трампу нужно "больше времени на то, чтобы установить отношения взаимного личного доверия".

"Я поговорю с ним обо всем. Мы поговорим об Украине, мы поговорим о Сирии, мы поговорим о выборах. Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в выборы. Мы поговорим о мировых событиях, мы поговорим о достижении мира", - заявлял ранее Трамп.

Встреча президентов двух стран состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.

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Трамп и Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов, а также по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году. Это будут первые официальные переговоры Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, хельсинки
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