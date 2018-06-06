Трамп помиловал торговку наркотиками по просьбе Ким Кардашян

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Элис Джонсон была заключена в тюрьму в 1996 году за участие в схеме распространения кокаина

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Президент США Дональд Трамп помиловал 63-летнюю Элис Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за торговлю наркотиками. Об этом сообщает ВВС.

На прошлой неделе с Трампом встречалась фотомодель Ким Кардашян, чтобы просить его о помиловании Джонсон.

Белый дом заявил, что она была образцовым заключенным и упорно трудились, чтобы реабилитировать себя.

Джонсон была заключена в тюрьму в 1996 году за участие в схеме распространения кокаина.

19 мая в Киеве у здания Кабмина прошел Марш свободы - акция в поддержку медицинского использования препаратов на основе каннабиса.