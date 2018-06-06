Трамп помиловал торговку наркотиками по просьбе Ким Кардашян

Президент США Дональд Трамп помиловал 63-летнюю Элис Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за торговлю наркотиками. Об этом сообщает ВВС.
На прошлой неделе с Трампом встречалась фотомодель Ким Кардашян, чтобы просить его о помиловании Джонсон.
Белый дом заявил, что она была образцовым заключенным и упорно трудились, чтобы реабилитировать себя.
Джонсон была заключена в тюрьму в 1996 году за участие в схеме распространения кокаина.
19 мая в Киеве у здания Кабмина прошел Марш свободы - акция в поддержку медицинского использования препаратов на основе каннабиса.