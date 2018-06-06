Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.06.2018, 20:43

Трамп помиловал торговку наркотиками по просьбе Ким Кардашян

Трамп помиловал торговку наркотиками по просьбе Ким Кардашян - Фото
трамп-руки

Элис Джонсон была заключена в тюрьму в 1996 году за участие в схеме распространения кокаина

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп помиловал 63-летнюю Элис Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за торговлю наркотиками. Об этом сообщает ВВС.

На прошлой неделе с Трампом встречалась фотомодель Ким Кардашян, чтобы просить его о помиловании Джонсон.

Белый дом заявил, что она была образцовым заключенным и упорно трудились, чтобы реабилитировать себя.

Джонсон была заключена в тюрьму в 1996 году за участие в схеме распространения кокаина.

19 мая в Киеве у здания Кабмина прошел Марш свободы - акция в поддержку медицинского использования препаратов на основе каннабиса. 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, помилование, ким кардашян, элис джонсон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Дональд Трамп запретил операции с госдолгом Венесуэлы
Экономика Дональд Трамп запретил операции с госдолгом Венесуэлы
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 