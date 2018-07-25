Трамп уже не хочет встречаться с Путиным в этом году - Белый дом

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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Из-за расследования возможного сговора представителей штаба Трампа с Россией

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В Белом доме заявили, что следующие переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным в 2018 году не состоятся из-за расследования специального прокурора Роберта Мюллера возможного сговора представителей штаба Трампа с Россией. Об этом сообщил советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает Associated Press.

"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после завершения охоты на ведьм", - сказал Болтон.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события. Сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона.

19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп приглашает Путина посетить Вашингтон осенью. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что такая встреча может состояться на полях саммита G20 в Аргентине или на других международных форумах, где Путин и Трамп будут принимать участие.