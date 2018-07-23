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23.07.2018, 16:55

Трамп утверждает, что ничего не уступал Путину

Трамп утверждает, что ничего не уступал Путину - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

"Мы просто говорили о будущих выгодах для обеих стран", - заявил президент США

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Президент США Дональд Трамп отрицает, что пошел на уступки лидеру РФ Владимиру Путину во время встречи с ним в Хельсинки. Об этом он написал в своем Twitter.

"Когда вы слышите, как в фейковых новостях отрицательно говорят о моей встрече с президентом Путиным, что я сдался, помните: я ни от чего не отказывался, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих стран. Кроме того, мы очень хорошо поговорили, что хорошо, но не для коррумпированных СМИ!" – написал Трамп.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина. LIGA.net вела подробную хронику этого события.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал выступление Трамп в Хельсинки "одним из самых позорных выступлений президентов США в истории", а саму встречу назвал "трагической ошибкой" Вашингтона. 

Директор разведки Дэн Коутс также раскритиковал сомнения Трампа о вмешательстве РФ в выборы в США.

Представители Республиканской партии осудили Трампа, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США в измене и назвал его комментарии имбецильными.

Позже появилась информация о том, что Путин якобы предложил Трампу провести референдум в Донбассе. СМИ сообщают, что Белый дом отверг это предложение.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, переговоры, хельсинки
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