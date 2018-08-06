Трамп заставит Иран вести себя как нормальная страна - Помпео

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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По словам государственного секретаря США, санкции против Ирана не отменят, пока страна радикально не изменит курс

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Президент США Дональд Трамп намерен заставить Иран "вести себя как нормальная страна". Об этом сказал государственный секретарь Майкл Помпео, передает АР.

Он отметил, что иранские власти - "плохие актеры".

Госсекретарь подчеркнул, что возобновленные санкции против Ирана могут быть усилены и не будут сняты до тех пор, пока Иран не сменит курс. Белый дом готов к продвижению в отношениях с Тегераном, отметил он.

Раньше Трамп заявлял, что без предварительных условий готов встретиться с руководством Ирана "в любое время".

В последние недели отношения Ирана и США снова ухудшились на фоне перепалок руководства стран в Twitter. Рухани обвинил президента США в подрывной деятельности в Иране и заявил, что тот "играет с огнем", на что Трамп предостерег: "Не угрожай США снова или ты встретишься с последствиями, от каких в истории страдали немногие".

Спикер иранского парламента назвал заявление Трампа "словами того, кто создает проблемы", а иранский глава МИД Джавад Зариф сказал, что "не впечатлен: ранее мир слышал еще более резкие, но пустые угрозы".

Иран может столкнуться с восстановлением санкций США после того, как в мае Трамп решил выйти из многосторонней сделки с Тегераном насчет иранской ядерной программы. С тех пор, по словам спикеров из страны, там якобы наращивают объемы обогащения урана.