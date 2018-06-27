Туск призвал ЕС готовиться к худшим сценариям в отношенях с США

Дональд Туск (фото - Getty Images)

commenthover

Президент Евросовета Дональд Туск отметил, что нужно учитывать геополитический контекст после саммита G7

Реклама

Реклама

Евросоюзу надо готовиться к худшим сценариям развития отношений с США. Об этом говорится в письме президента Европейского Совета Дональда Туска всем членам ЕС.

"Несмотря на наши неутомимые попытки сохранить единство Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Трампа", - считает Туск.

Президент Евросовета отметил, что нужно надеяться на лучшее, но при этом готовить ЕС к худшему варианту, потому что ситуация вышла за рамки торговли.

Туск призвал помнить о геополитическом контексте, который сложился после саммита G7 в Канаде.

10 июня этого года президент Дональд Трамп приказал представителям США на саммите G7 в Канаде не подписывать итоговый документ. Причиной он назвал "лживые" заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо.