Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.06.2018, 17:20

Туск призвал ЕС готовиться к худшим сценариям в отношенях с США

Туск призвал ЕС готовиться к худшим сценариям в отношенях с США - Фото
Дональд Туск (фото - Getty Images)

Президент Евросовета Дональд Туск отметил, что нужно учитывать геополитический контекст после саммита G7

Реклама
Реклама

Евросоюзу надо готовиться к худшим сценариям развития отношений с США. Об этом говорится в письме президента Европейского Совета Дональда Туска всем членам ЕС.

"Несмотря на наши неутомимые попытки сохранить единство Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Трампа", - считает Туск. 

Президент Евросовета отметил, что нужно надеяться на лучшее, но при этом готовить ЕС к худшему варианту, потому что ситуация вышла за рамки торговли. 

Туск призвал помнить о геополитическом контексте, который сложился после саммита G7 в Канаде. 

10 июня этого года президент Дональд Трамп приказал представителям США на саммите G7 в Канаде не подписывать итоговый документ. Причиной он назвал "лживые" заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: США, ЕС, трансантлантические отношения
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
США сегодня объявят о повышении тарифов для ЕС - СМИ
Экономика США сегодня объявят о повышении тарифов для ЕС - СМИ
США могут сократить на 10% экспорт стали и алюминия из ЕС
Экономика США могут сократить на 10% экспорт стали и алюминия из ЕС
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 