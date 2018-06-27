Туск призвал ЕС готовиться к худшим сценариям в отношенях с США

Евросоюзу надо готовиться к худшим сценариям развития отношений с США. Об этом говорится в письме президента Европейского Совета Дональда Туска всем членам ЕС.
"Несмотря на наши неутомимые попытки сохранить единство Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Трампа", - считает Туск.
Президент Евросовета отметил, что нужно надеяться на лучшее, но при этом готовить ЕС к худшему варианту, потому что ситуация вышла за рамки торговли.
Туск призвал помнить о геополитическом контексте, который сложился после саммита G7 в Канаде.
10 июня этого года президент Дональд Трамп приказал представителям США на саммите G7 в Канаде не подписывать итоговый документ. Причиной он назвал "лживые" заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо.