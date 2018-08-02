У математика из Ирана украли Филдсовскую медаль после награждения

Каучер Биркар (фото - скриншот видео)

commenthover

Полиция вычислила подозреваемого в краже по записям с камер наблюдения

Реклама

Реклама

У иранского математика Каучера Биркара украли Филдсовскую медаль через полчаса после награждения. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, ученый, который был удостоен медали за доказательства ограниченности расслоений Фано и вклад в исследования программы минимальных моделей, оставил свой дипломат без присмотра на столе в павильоне, где проходила церемония награждения.

В нем, кроме награды, находились телефон и кошелек ученого. Позже кейс нашли под скамейкой, но медали в нем не оказалось.

В полиции сообщили, что уже вычислили по записям с камер наблюдения подозреваемого в краже престижной награды.

1 августа в Рио-де-Жанейро на церемонии открытия международного математического конгресса были объявлены лауреаты Филдсовской премии. Она считается одной из самых престижных в мире наград по математике и присуждается раз в четыре года ученым не старше 40 лет.

В 2018 году медалью были награждены четверо математиков — выходец из Ирана Каучер Биркар, итальянец Алессио Фигалли, австралиец Акшай Венкатеш и немец Петер Шольце.

Премия за выдающиеся достижения в математике была основана канадским ученым Джоном Филдсом. Впервые она была вручена в 1936 году.

30 июля 2018 года украинский школьник Кирилл Данилейко стал победителем международной олимпиады по химии, которая проходила в Чехии и Словакии.