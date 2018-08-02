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02.08.2018, 10:00

У математика из Ирана украли Филдсовскую медаль после награждения

У математика из Ирана украли Филдсовскую медаль после награждения - Фото
Каучер Биркар (фото - скриншот видео)

Полиция вычислила подозреваемого в краже по записям с камер наблюдения

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У иранского математика Каучера Биркара украли Филдсовскую медаль через полчаса после награждения. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, ученый, который был удостоен медали за доказательства ограниченности расслоений Фано и вклад в исследования программы минимальных моделей, оставил свой дипломат без присмотра на столе в павильоне, где проходила церемония награждения.

В нем, кроме награды, находились телефон и кошелек ученого. Позже кейс нашли под скамейкой, но медали в нем не оказалось.

В полиции сообщили, что уже вычислили по записям с камер наблюдения подозреваемого в краже престижной награды.

1 августа в Рио-де-Жанейро на церемонии открытия международного математического конгресса были объявлены лауреаты Филдсовской премии. Она считается одной из самых престижных в мире наград по математике и присуждается раз в четыре года ученым не старше 40 лет.

В 2018 году медалью были награждены четверо математиков — выходец из Ирана Каучер Биркар, итальянец Алессио Фигалли, австралиец Акшай Венкатеш и немец Петер Шольце. 

Премия за выдающиеся достижения в математике была основана канадским ученым Джоном Филдсом. Впервые она была вручена в 1936 году. 

30 июля 2018 года украинский школьник Кирилл Данилейко стал победителем международной олимпиады по химии, которая проходила в Чехии и Словакии.

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Теги: медаль, Каучер Биркар, Филдсовская премия
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