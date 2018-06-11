Учения в Латвии: при высадке десанта США загорелась платформа

Фото: delfi.lv/news/daily

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В результате пожара никто не пострадал, дальнейшее десантирование военнослужащих США прекратили из-за соображений безопасности

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В Латвии 9 июня на полигоне в Адажи в рамках международных военных учений Swift Response-2018 воспламенилась одна из платформ с экипировкой при высадке десанта военнослужащих США. Об этом сообщает Delfi.

"Из самолетов была проведена высадка десанта военнослужащих США, а также сброшены платформы с экипировкой, одна из которых воспламенилась. Машина после приземления задымилась, а потом ее охватило пламя", - отмечается в сообщении.

Информацию об инциденте подтвердили в Минобороны Латвии.

Никто не пострадал, но дальнейшее десантирование военнослужащих было прекращено по соображениям безопасности. Причины пожара пока неизвестны. "На загоревшейся платформе, предположительно, находились два автомобиля Humvee", - говорится в сообщении.

В рамках учений американские десантники 8 июня вылетели с базы в Северной Каролине (США) на десяти самолетах, и после беспосадочного перелета через Атлантику прибыли в Латвию и Литву.

Цель маневров - демонстрация возможностей союзников по НАТО как можно быстрее прилететь в Латвию и оказать военную помощь в случае необходимости.

Международные учения Swift Response-2018 проводятся в Европе с привлечением военного десанта из США с 7 по 15 июня, в них задействованы около 2300 участников из семи стран НАТО и партнеров альянса: Латвии, Литвы и Польши.

7 июня 2018 года в Литве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием бронетранспортеров США.