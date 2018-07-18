В Беларуси обращение граждан в ООН назвали "злоупотреблением"

Фото: iStock/Global Images Ukraine

commenthover

Правозащитники требуют исполнения государством международных обязательств

Реклама

Реклама

Власти Беларуси считают обращение граждан в ООН злоупотреблением. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, Беларусь препятствует рассмотрению жалоб ее граждан в Комитете по правам человека ООН.

Жители Могилева, получившие штрафы и административные аресты за участие в прошлогодних акциях протеста против скандального декрета "о тунеядцах", в своих обращениях они заявили о нарушении их права на свободу мирных собраний, которое гарантирует Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП). Ответы белорусских властей вызвали недоумение у них.

Могилевский правозащитник Борис Бухель помог оформить полдесятка жалоб в КПЧ ООН от участников акции протеста.

Представитель постоянной миссии Беларуси при офисе ООН в своих замечаниях обвинил автора жалоб в "злоупотреблении правом на обращение в международные инстанции". Бухель отметил, что по сути изложенных претензий не было сказано ни слова, власти просто ищут формальные основания, чтобы признать жалобы неприемлемыми и предотвратить разбирательство в КПЧ ООН.

Белорусские дипломаты в своих замечаниях сослались на то, что считающие, что их права нарушены, граждане могли бы обжаловать судебное решение в прокуратуру, а также председателям областного и Верховного судов.

"Хотя всем понятно, что для КПЧ ООН - это совсем ненужная информация", - отмечает правозащитник.

В феврале 2017 года в Беларуси прошли акции протеста против декрета о "тунеядстве". В частности белорусы вышли на улицы Минска и Гомеля. 9 марта президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что "налог с тунеядцев" в течение ближайшего года взыскивать не будут. Однако соответствующий декрет не отменят.