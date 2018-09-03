В Ботсване массово убивают слонов: ученые говорят о катастрофе

Фото: facebook.com/elephantswithoutborders

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Треть африканских слонов убили в последнее десятилетие

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Почти 90 мертвых слонов, убитых браконьерами, обнаружили неподалеку от знаменитого заповедника в Ботсване. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на организацию Слоны без границ.

Там говорят, что масштабы убийств слонов в Ботсване беспрецедентны.

Ученые утверждают, что большое количество слонов убили ради их бивней несколько недель назад. Еще пять белых носорогов поймали в течение последних трех месяцев.

"Я в шоке, я абсолютно поражен. Масштаб браконьерства в отношении слонов на сегодня является самым большим, чем где-либо в Африке до этого", - сказал доктор Майк Чейз из Слонов без границ.

Агентство, ссылаясь на данные большой переписи слонов, пишет, что треть африканских слонов убили в последнее десятилетие, 60% слонов Танзании погибли за последние пять лет.

Ранее Ботсвана была известна своей непримиримостью к браконьерам. Инциденты нападений на животных в стране были редкими благодаря вооруженным и эффективным подразделениям по борьбе с браконьерством. Однако сейчас эти подразделения разоружили, в чем доктор Чейз видит причину распространения браконьерства.

23 августа депутаты Винницкого городского совета приняли решение о запрете размещения на территории города заезжих передвижных цирков-шапито, в шоу которых используют животных.