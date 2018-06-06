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06.06.2018, 10:46

В Эфиопии крокодил убил священника во время обряда крещения

В Эфиопии крокодил убил священника во время обряда крещения - Фото
Фото: unsplash.com

Пастор проводил обряд для 80 человек у озера Абая в регионе Народов и народностей юга, неожиданно из озера выскочил крокодил и схватил священника

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В Эфиопии крокодил убил протестантского священника, который крестил людей возле озера в южной части страны. Об этом сообщает Би-би-си.

Пастор проводил обряд для 80 человек у озера Абая в регионе Народов и народностей юга. Он покрестил первого человека и перешел ко второму. Неожиданно из озера выскочил крокодил и схватил священника.

Местные рыбаки и последователи пытались спасти священника, они использовали рыбацкую сетку, чтобы крокодил не затащил тело мужчины в озеро.

Пастор умер от укусов в область ног, спины и рук.

Крокодилу удалось сбежать.

В сентябре 2017 года на Шри-Ланке в результате атаки крокодила погиб британец, корреспондент издания Financial Times. Очевидцы рассказали, что 24-летнего Пола Макклина из графства Суррей крокодил затащил в реку, напав на него, когда тот мыл руки. Позже его тело нашли в лагуне.

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Теги: крокодил, священник, Эфиопия
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