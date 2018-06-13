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13.06.2018, 08:18

В ЕС предлагают втрое увеличить расходы на охрану внешних границ

В ЕС предлагают втрое увеличить расходы на охрану внешних границ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Предложение сделано в ответ на рост миграционных и безопасности рисков, отметили представители Еврокомиссии

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В Евросоюзе предлагают предусмотреть в новом многолетнем бюджете до 2027 года около 35 млрд евро на охрану границ и миграцию. Об этом сообщает Укринформ.

"Еврокомиссия предлагает в следующем многолетнем бюджете на 2021-2027 годы почти в три раза увеличить финансирование на потребности миграции и охраны границ – до 34,9 млрд евро (в нынешнем бюджете предусмотрено 13 млрд евро, – ред.)", - заявили представители руководящего института ЕС.

Это предложение сделано в ответ на рост миграционных и безопасности рисков.

Из отдельного фонда также будет финансироваться Европейское агентство по вопросам границ и береговой охраны, которое будет иметь в своем составе около 10 тысяч человек постоянного персонала.

Австрия создаст спецподразделение пограничной охраны, которое будет способно в течение нескольких часов перекрыть границы для въезда нелегальных мигрантов

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Теги: ЕС, охрана внешних границ, миграционные риски
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