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13.07.2018, 19:13

В Эстонии официально подняли флаг с изображением конопли

В Эстонии официально подняли флаг с изображением конопли - Фото
Фото: rus.postimees.ee

Герб с изображением конопли получил большинство голосов на организованном волостью конкурсе

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В эстонской волости Канепи впервые подняли ее новый флаг с изображением конопли. Об этом сообщает Postimees.

Старый флаг был спущен, а новый поднят на торжественной церемонии.

"Новая символика региона прославила его на весь мир. И, осмелюсь сказать, сделала нас в хорошем смысле известными", - заявил местный старейшина Андрус Сееме.

О решении Канепи поместить на гербе изображение конопли написали ведущие мировые издания.

Герб с изображением конопли получил большинство голосов на организованном волостью конкурсе, потом был отправлен на рассмотрение в отдел геральдики госканцелярии и был утвержден 15 мая на заседании местных сборов.

Название региона на юго-востоке Эстонии происходит от слова "канеп", которым обозначают марихуану и коноплю. Более 150 лет назад в этом регионе выращивали коноплю, из которых делали ткань, масло и веревки.

Потребность в новом флаге возникла после того, как несколько разных районов местного самоуправления слились в большой - волость Канепи.

21 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что использование марихуаны будет легализовано по всей стране начиная с 17 октября. 

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Теги: конопля, эстония, национальный флаг, марихуана
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