В Германии официально признали существование третьего пола

Правительство Германии узаконило "третий пол". В книгах регистрации актов гражданского состояния появится отметка "другой" пол, сообщает пресс-служба кабинета министров ФРГ.
Правительство одобрило законопроект, согласно которому люди с признаками обоих полов смогут указать "другой" пол в книгах РАГС. Интерсексуалы также могут не указывать пол. Законопроект предусматривает возможность смены указанного ранее пола или имени. Проект разработан в соответствии с решением Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года.
Министр юстиции Германии Катарина Барли одобрила законопроект.
"Человека нельзя дискриминировать из-за его половой идентичности", - заявила Барли.
В стране проживает около 80 тысяч интерсексуалов, сообщает совет по этике ФРГ.
Ранее Конституционный суд Австрии постановил, что власти должны дать гражданам право указывать свой пол в документах не только как мужской или женский.