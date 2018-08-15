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15.08.2018, 17:43

В Германии официально признали существование третьего пола

В Германии официально признали существование третьего пола - Фото
Фото: rodyna.org.ua

Власти Германии одобрили законопроект, позволяющий выбрать "другой" пол при рождении или внести изменения в книги РАГС

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Правительство Германии узаконило "третий пол". В книгах регистрации актов гражданского состояния появится отметка "другой" пол, сообщает пресс-служба кабинета министров ФРГ.

Правительство одобрило законопроект, согласно которому люди с признаками обоих полов смогут указать "другой" пол в книгах РАГС. Интерсексуалы также могут не указывать пол. Законопроект предусматривает возможность смены указанного ранее пола или имени. Проект разработан в соответствии с решением Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года.

Министр юстиции Германии Катарина Барли одобрила законопроект. 

"Человека нельзя дискриминировать из-за его половой идентичности", - заявила Барли.

В стране проживает около 80 тысяч интерсексуалов, сообщает совет по этике ФРГ. 

Ранее Конституционный суд Австрии постановил, что власти должны дать гражданам право указывать свой пол в документах не только как мужской или женский.

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Теги: Германия, третий пол
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