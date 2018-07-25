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25.07.2018, 20:49

В Голливуде разбили звезду Дональда Трампа на Аллее славы: фото

В Голливуде разбили звезду Дональда Трампа на Аллее славы: фото - Фото
Фото: twitter.com/JonathanNBCLA

Злоумышленник принес кирку в гитарном чехле

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На Аллее славы в Голливуде вандал разрушил звезду президента США  Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

В сообщении говорится, что вандал пришел ночью на Аллею славы с гитарным чехлом, после чего достал из него кирку и стал наносить удары по звезде Трампа.

Впоследствии мужчина сам вызвал полицию и скрылся места происшествия. Однако позже он сдался полиции.

Памятный знак портили уже несколько раз. Впервые - перед выборами президента 2016 года. Вандал разрушил ее тогда в ответ на сексистские комментарии Трампа. После этого на звезде Трампа рисовали свастику и обносили забором.

13 июля в Лондоне активисты запустили 6-метровый шар в виде злого младенца, похожего на Трампа. Эта акция была проведена на фоне протестов против визита Трампа в Великобританию.

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Теги: Голливудская аллея славы, дональд трамп
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