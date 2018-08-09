В Госдепе спрогнозировали влияние новых санкций на Россию - WP

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Под запрет для России не попадут некоторые экспортные технологии США: в частности, это оборудование для МКС и запчасти к коммерческим авиалайнерам

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Внедрение нового пакета санкций США против РФ затронет до 70% российской экономики и 40% рабочей силы: экспортные запреты будут применяться ко всем государственным или поддерживаемым властями предприятиям в этой стране. Такие данные со ссылкой на анонимного сотрудника Госдепартамента США приводит The Washington Post.

Представитель Госдепа сказал, что новые санкции включают обширный запрет на экспорт технологий в РФ. Большинство из связанных с нацбезопасностью технологий и так под санкциями для России, но некоторые разрешены в частных случаях. Как уточнил чиновник, почти весь экспорт такой электроники и двигателей будет под запретом.

После полного запуска санкций речь пойдет об урезании "сотен миллионов долларов экспорта", считает он. Двусторонняя торговля между РФ и США в 2013 году составила $38 млрд. Экспорт США - это прежде всего машиностроение и технические товары, а импорт из России - нефтепродукты. С тех пор эта сумма уменьшилась.

При этом сотрудник Госдепа не видит противоречий в том, что президент США Дональд Трамп хочет наладить отношения с РФ, а Конгресс требует применить к ней санкции.

"Это вопрос не политики России как таковой, а вопрос реализации законов Конгресса. Речь идет не о том, что в администрации якобы разброд и шатание. Мы все - одна администрация, и мы все заодно... Мы жестко настроены по отношению к России, и в то же время мы достаточно решительно настроены работать над поддержанием отношений, потому что на кону важные вещи. Мы работаем над совместными делами, где это возможно, и резко протестуем, когда это необходимо", - пояснил он.

Ранее сотрудник Госдепа сообщил, что если в трехмесячный срок РФ не согласится остановить использование химического оружия и не разрешит инспекцию для подтверждения его ликвидации, США могут отказаться давать займы и банковские кредиты, а также ввести запрет на посадку самолетов "Аэрофлота", или даже приостановить дипотношения.

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4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью. Власти страны заявили, что россияне отравлены нервно-паралитическим веществом Новичок. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили пару были без сознания, они также отравилась Новичком. Женщина скончалась.

Лондон обвинил Кремль в первом инциденте и организовал скоординированный ответ союзников и партнеров. Кремль назвал обвинения "провокацией".

8 августа в США сообщили, что с 22 августа будут внедрены санкции против РФ из-за инцидентов в Англии. Рубль уже отреагировал на такой анонс и упал.