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22.06.2018, 15:04

В Индии изнасиловали пятерых активисток против торговли людьми

В Индии изнасиловали пятерых активисток против торговли людьми - Фото
Фото: скриншот с видео

В полиции предполагают, что нападавшие могут быть сторонниками группы, которая крайне враждебно относится к «посторонним» в своем районе.

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В индийском штате Джаркханд неизвестные выкрали, избили и изнасиловали пятерых активисток движения против торговли людьми. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на индийскую полицию.

Как сообщается, женщины сотрудничали с неправительственной организацией, занимающейся повышением осведомленности в индийском обществе о проблеме торговли людьми.

По данным полиции, после проведения уличной акции активистки направились в местную миссионерскую школу. Там пятерых из них выкрали неизвестные на автомобилях, отвезли в джунгли и изнасиловали.

Полиция ищет злоумышленников.

Там предполагают, что нападавшие могут быть сторонниками группы, которая крайне враждебно относится к «посторонним» в своем районе. Эта группа, пользующаяся популярностью среди местного населения, даже выставила знаки предупреждения на въездах на территорию района.

Как отмечает агентство, в 2016 году в Индии было зарегистрировано 40 000 случаев изнасилования. Считается, что это неполная цифра из-за табуированности вопросов, связанных с сексуальным насилием, в индийском обществе.

Ранее в одной из деревень индийского штата Ассам толпа местных жителей забила  о смерти двух мужчин, которые остановились спросить дорогу. В последнее время в соцсетях распространяются видео, на которых неизвестные похищают детей прямо на улицах, из-за чего в индийском обществе растет агрессия по отношению к незнакомцам,

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Теги: Индия, изнасилование, торговля людьми, активистка, Джаркханд
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