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07.07.2018, 09:30

В Канаде мужчина погиб, спасая детей от белого медведя

В Канаде мужчина погиб, спасая детей от белого медведя - Фото
Фото: churchillwild.com

Мужчина преградил собой путь белому медведю, чтобы спасти детей, и погиб на месте

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В Канаде мужчина погиб, спасая детей от белого медведя. Об этом сообщает Winnipeg Free Press.

31-летний мужчина был с детьми на острове Сентри, недалеко от заселенной деревни. По дороге они встретили белого медведя, который собирал яйца полярных крачек - местных птиц. Медведь начал идти на людей и мужчина сказал детям бежать к лодке, а сам бросился преграждать путь животному. 

Мужчина погиб на месте, дети не пострадали. Медведя застрелил другой мужчина, который был неподалеку и увидел происходящее. 

В регионе, где произошел инцидент, все чаще замечают белых медведей. Охотники считают причиной туристичскую компанию, которая водит людей к медведям, разрешает трогать их через ограду и животные перестают боятся людей и приходят все ближе к населенным пунктам.

В июне в Ивано-Франковской области в Днестре утонул мужчина, спасая троих детей.

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Теги: погиб мужчина, Белый медведь, канада, спас детей
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