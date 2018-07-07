Фото: churchillwild.com

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Мужчина преградил собой путь белому медведю, чтобы спасти детей, и погиб на месте

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В Канаде мужчина погиб, спасая детей от белого медведя. Об этом сообщает Winnipeg Free Press.

31-летний мужчина был с детьми на острове Сентри, недалеко от заселенной деревни. По дороге они встретили белого медведя, который собирал яйца полярных крачек - местных птиц. Медведь начал идти на людей и мужчина сказал детям бежать к лодке, а сам бросился преграждать путь животному.

Мужчина погиб на месте, дети не пострадали. Медведя застрелил другой мужчина, который был неподалеку и увидел происходящее.

В регионе, где произошел инцидент, все чаще замечают белых медведей. Охотники считают причиной туристичскую компанию, которая водит людей к медведям, разрешает трогать их через ограду и животные перестают боятся людей и приходят все ближе к населенным пунктам.

В июне в Ивано-Франковской области в Днестре утонул мужчина, спасая троих детей.