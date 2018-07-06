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06.07.2018, 19:36

В Канаде призвали признать Путина военным преступником

В Канаде призвали признать Путина военным преступником - Фото
Владимир Путин (фото - скриншот видео)

Канадцы предлагают, чтобы президента РФ судил Международный уголовный трибунал в Гааге

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В парламенте Канады зарегистрировали петицию, в которой предлагается признать президента РФ Владимира Путина военным преступником. Петиция размещена на сайте парламента.

За несколько дней петиция набрала более 150 подписей.

В ней говорится, что Путин развязал войны против Грузии и Украины, усугубил вооруженный конфликт в Сирии и жестоко подавляет народ Чечни. 

В тексте петиции перечисляются военные преступления президента РФ: агрессия против Грузии, которая привела к оккупации Абхазии и Южной Осетии; бомбардировки гражданского населения Сирии, использование химоружия в этой стране; оккупация Крыма, вторжение в Донбасс, спонсирование убийств и терроризма в Украине, уничтожение пассажирского самолета Малазийских авиалиний; убийства российских диссидентов, журналистов, правозащитников; репрессии против крымских татар и украинцев - незаконное заключение их в тюрьмы и лагеря.

Граждане Канады призвали правительство своей страны объявить Путина военным преступником и подать на него в Международный уголовный трибунал в Гааге за военные преступления, преступления против человечности и за спонсирование терроризма.

Если петиция до конца октября наберет 500 подписей, она поступит на рассмотрение правительства.

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Теги: военный преступник, владимир путин, канада
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