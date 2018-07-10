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10.07.2018, 09:45

В Китае сотни чиновников арестованы за загрязнение природы - СМИ

В Китае сотни чиновников арестованы за загрязнение природы - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Китай уже на протяжении пяти лет ведет "войну" с загрязнением окружающей среды

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В Китае суд вынес приговоры сотням чиновников, которые ненадлежащим образом выполняли экологические проверки. Об этом сообщает Reuters. 

"В целом 4305 чиновников из 10 провинций и регионов были привлечены к ответственности за невозможность исправить нарушение. Некоторым из них были назначены штрафы, а некоторым - тюремные сроки", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что в общей сложности было заново проверено 28076 нарушений и выписано штрафов на 77,13 млн долларов и 464 чиновника получили административный или уголовный арест.  

Также сказано, что в конце мая этого года правительственные проверяющие заново рассмотрели тысячи нарушений, выявленных во время прошлогоднего национального аудита. Они подтвердили, что большое количество нарушений до сих пор не было надлежащим образом исправлено.

"Инспекторы уже обвинили местные органы власти и государственные предприятия по всей стране в "фиктивных" и "мошеннических" действиях", - пишет агенство. 

Китай уже на протяжении пяти лет ведет "войну" с загрязнением окружающей среды.

6 июля сообщалось, что в Китае родился поросенок с "человеческим" лицом и похожим на слоновий хоботом на лбу.

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Теги: Китай, экология, арест, чиновники, природа, арест чиновников
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